AUTOMOBILE SI RIBALTA IN A14: GRAVE UNA GIOVANE RICOVERATA ALL’OSPEDALE DI PESCARA

PESCARA – Una ragazza di 26 anni è rimasta ferita in condizioni molto gravi questa mattina prima delle 7 in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, tra Pescara Nord e Bivio A14/A25 Torano-Pescara al km 366, in direzione Taranto. Sul luogo dell’incidente polizia stradale, personale di Autostrade per l’Italia e sanitari del 118 che hanno stabilizzato e rianimato la giovane donna che poi è stata trasportata all’ospedale di Pescara per midriasi fissa e un grave trauma cranico in codice rosso.

Il traffico in direzione sud ha subito rallentamenti. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto. La ragazza, secondo le prime informazioni era seduta al fianco del conducente della vettura che si è ribaltata. Per estrarla dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco.