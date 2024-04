L’AQUILA – Una macchina si è ribaltata pochi minuti fa, per cause ancora da accertare, lungo via Antica Arischia all’Aquila, nel quartiere di Pettino. L’uomo che era nella automobile non sembra aver riportato lesioni serie ma tutto è ancora da accertare. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, il 118 e gli agenti del traffico.

in aggiornamento