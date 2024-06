AUTOMOTIVE ABRUZZO: ORLANDO, “LE FORBICI IMMINENTI DI TAVARES E L’ILLUSIONISMO DELLA POLITICA”

CHIETI – “Il Presidente Marco Marsilio e l’Assessore Tiziana Magnacca plaudono alla scelta della Commissione europea che designa l’Abruzzo come “regione dell’innovazione, ma, probabilmente, vivono in una dimensione della realtà diversa da quella di un manager che disegna un quadro dove i profitti di Stellantis non cresceranno né in Italia né in Abruzzo”.

Questo il tema, dati export alla mano, dell’intervento pubblicato da Abruzzoweb di Angelo Orlando, ex consigliere regionale, presidente della commissione Bilancio, ed ex parlamentare.

L’Abruzzo, l’automotive, l’illusionismo della politica e le forbici, imminenti di Tavares

Uno degli esercizi più brillanti della politica abruzzese, quella espressa dalla maggioranza perché dalla minoranza si esprimono solo impercettibili vagiti sul problema, è quello di leggere la realtà a segmenti, sulla base delle valutazioni temporanee dell’Istat, senza dar conto del fluire del tempo e, soprattutto, di quelli, i decisori delle percentuali del Pil, che “ gestiscono” il destino dell’automotive, oltre il 15% di quel Pil!

Adesso confrontiamo numeri e scenari( pensate a quello ci capita con la legge sull’autonomia differenziata che la politica abruzzese, tutta!, non ha mai analizzato!):

“Export: +12,4% Traina automotive Atessa.Marsilio “ Abruzzo in continua crescita”.

” I dati Istat fotografano lo stato di ottima salute di una Regione in continua crescita, pronta a fare la sua parte nel processo di sviluppo del Paese”…

“Il segnale è chiaro-aggiunge il presidente-le politiche di sviluppo sulla media e grande impresa che abbiamo messo in campo degli ultimi 12 mesi stanno dando i frutti sperati…”

“Il dato sull’automotive è la conferma di una tendenza ormai consolidata nel panorama dell’economia nazionale”, spiega l’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca.

… ( dopo l’autocelebrazione, la minaccia!)

“Il dato importante-aggiunge Magnacca-è che la regione ha intenzione di proseguire su questa strada…” (Abruzzoweb, 11 giugno 2024)!

“Il rapporto (Bankitalia-Abruzzo 2023-) mostra una buona crescita del Pil, in linea con la media nazionale e superiore alla crescita del Mezzogiorno”, ha spiegato Giuseppe Ortolani, direttore della filiale abruzzese di Bankitalia, “una crescita buona in un quadro macroeconomico complesso, con tensioni geopolitiche, inflazione e una politica monetaria conseguentemente restrittiva.sono andate molto bene le esportazioni, in particolare del settore automotive e del farmaceutico…”.(Il Centro, 14 giugno 2024)

Intanto, prima e contemporaneamente, la realtà:

“ Ex Sevel, altra cassa integrazione. Scattano ulteriori due settimane di stop. Fiom “ Siamo preoccupati” (Il Centro 11 giugno 2024).

“Denso: Magnacca, Nostro primo obiettivo rimane continuità occupazionale” ( Regione Flash, 18 aprile 2024).

“ Denso, sì alla cassa integrazione “Ora l’azienda porti lavoro qui”“ Ratificata dal Ministero del Lavoro la CIG in deroga per sei mesi con decorrenza dal 1 maggio.

I sindacati: “Ma nel prossimo incontro al Mimit vogliamo vedere il cronoprogramma degli investimenti” ( Il Centro 16 maggio 2024).

“Marelli Sulmona, firmato l’accordo per allungare la cassa integrazione: altre due settimane” (Abruzzolive, 12 giugno 2024).

Vogliamo parlare della Fiamm di Avezzano o della Trigano?

Entriamo ora nel dettaglio dell’export abruzzese.

Le puntuali indicazioni le fornisce il Quaderno n. 69,1/2024 di Veneto Nord Est ( Export e crisi nel Mar Rosso), la rivista della Cgia di Mestre ( Capite perché vogliono l’autonomia differenziata?).

( Per quanto riguarda l’export abruzzese, bisogna tener conto che, in relazione, alle fluttuazioni, non solo del COVID ma, per l’automotive, della nascita di Stellantis, il punto di riferimento e di partenza obbligato è rappresentato dal 2019).

Export Italia :

2019 480.352.000.000,

2022 626.195.000.000,

2023 626.204.000.000. Var.& 2023/2019 + 30,4%.

Export Abruzzo:

2019 8.712.000.000,

2022 8.862.000.000,

2023 10.066.000.000.

Export italiano per provincia, rank( 1/107) e valori:

36° Chieti 2019 6.183.000.000,

2022 5.199.000.000,

2023 5.851.000.000

64° Teramo. 2019. 1.384.000.000,

2022 1.826.000.000,

2023 1.998.000.000

72° L’Aquila 2019, 667.000.000,

2022. 1.285.000.000,

2023. 1.584.000.000

86° Pescara, 2019. 479.000.000,

2022 552.000.000,

2023 633.000.000.

Premesso che la politica dovrebbe interrogarsi sugli squilibri territoriali tra aree determinanti per la produzione del Pil e aree più ricche di servizi, analizziamo, per quanto riguarda i prodotti delle attività manifatturiere, la differenza tra I trimestre 2024 e I trimestre 2023 sulla base dei rilievi statistici di SA.RO:

CF- Articoli farmaceutici, chimici +163.629.695

CL- Mezzi di trasporto +211.282.318

CA- Prodotti alimentari +12.246.199

CB- Prodotti tessili +28.823.029

CD- Coke +209.724

CM- Prodotti di altre attività. +7.292.063,

tutti gli altri settori hanno un saldo negativo, punta massima:

CG- Articoli in gomma – 40.470.241,

con saldo finale +298.173.805.

Guardiamo ora l’andamento dell’export riferito a CL-Mezzi di trasporto:

I trimestre 2019 1.140.624.849,

2023 797.391.930,

2024 1.008.674.248.

Le fluttuazioni, tutta colpa del COVID e della scarsità di semiconduttori?

Ecco la lettura della politica “nostrana” :

“Stabilimento Stellantis ad Atessa: Magnacca, “ Rassicurazioni dopo vertice tra Tavares e sindacati” (Abruzzo web 28 maggio 2024).

Certezza, consapevolezza o pia illusione?

La risposta di Tavares all’Investor Day di Stellantis, il 12 giugno 2024!