PESCARA – Va alla Regione Abruzzo il premio Startup Ecosystem Stars Awards perché “facilita l’attuazione di politiche di innovazione sul territorio”.

Con questa motivazione l’Abruzzo per il tramite del Polo dell’Automotive è stato premiato nell’ambito della manifestazione Startup Ecosystem Star 2024 – Sezione Rising Stars – premio organizzato dalla Camera di commercio internazionale (CIC) e dalla Fondazione “Mind the Bridge” in collaborazione con l’OCSE e la Commissione europea.

“Il prestigioso riconoscimento – commenta in una nota l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca– conferma il peso e il valore del lavoro che si sta facendo in Abruzzo nel settore dell’Automotive. L’alta capacità di diffusione di innovazione sul territorio regionale è dovuta in parte anche alle politiche incentivanti che la Regione Abruzzo sta portando avanti e che si sostanziano in un’attenta programmazione delle risorse europee del FESR che proprio con le linee di finanziamento riservate all’innovazione e alla sostenibilità dei processi produttivi ha mostrato un’attenzione particolare verso le imprese del territorio. In questo senso il Polo dell’Automotive, ma questo è un discorso che interessa tutti i Poli di innovazione operanti in Abruzzo nei rispettivi settori, ha interpretato al meglio la volontà di essere elemento facilitatore sul territorio in modo da generare crescita e sviluppo”.

Gli Startup Ecosystem Stars Awards premiano ogni anno le organizzazioni governative in grado di promuovere l’innovazione sia in entrata che in uscita e possono rappresentare città, regioni o paesi.

In totale, l’edizione del 2024 ha incoronato 64 organizzazioni, 35 come Startup Ecosystem Stars e 29 come Rising Stars, in rappresentanza di 36 paesi in tutto il mondo Europa 47%, Asia 28%, Nord America 12%, Africa 5%, Oceania e Medio Oriente 3% ciascuno e America Latina 2%.