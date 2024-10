AUTOMOTIVE: BERGAMOTTO, “STELLANTIS SI CONTRADDICE, ASPETTIAMO FINE NOVEMBRE PER ALTRE DECISIONI”

LARINO – “In Molise la crisi di Stellantis è particolarmente sentita, ma anche in Abruzzo e tutte quelle che sono le regioni nelle quali insiste uno stabilimento Stellantis. È anche l’unico produttore di auto in Italia. Ha fatto una scelta, la scelta è orientata soltanto all’auto elettrica, peccato però che si contraddice su alcune situazioni”.

Così, oggi, a Larino (Campobasso) il sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’aquilana Fausta Bergamotto, a proposito dell’audizione prevista per oggi oggi in Commissione Industria alla Camera del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares.

“Al momento – spiega Bergamotto – Acc ha bloccato l’investimento e questo è stato fatto semplicemente perché c’è incertezza sull’auto elettrica. Per cui se ad Acc ci sono Stellantis, Total e Mercedes possiamo anche dire che Stellantis da una parte blocca l’investimento su Gigafactory, ma al tempo stesso dice noi produrremo e andremo avanti solo con le auto elettriche. È un tema grande, importante, il presidente della Regione lo sa, partecipa a tutti i tavoli che presso il Ministero sono aperti, sia quelli di settore che quelli legati all’automotive e in particolare quello relativo alla Gigafactory – prosegue Bergamotto – Stiamo lavorando, sappiamo che la situazione è molto delicata e aspettiamo fine novembre per prendere qualche altra decisione”.