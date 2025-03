AUTOMOTIVE: “IN ABRUZZO LIEVE INCREMENTO VENDITE, DATI CONTENUTI MA ORA RILANCIO MODELLI STELLANTIS”

SPOLTORE – “Nei primi mesi del 2025 il mercato dell’auto nelle province abruzzesi registra un lieve incremento rispetto all’anno scorso, sono state infatti immatricolate 4.014 vetture contro le 3.804 dei primi due mesi del 2024. Sono numeri in controtendenza rispetto al mercato nazionale che scende del 6,6% rispetto al 2024, non sono comunque motivo di soddisfazione, si tratta infatti di un mercato ancora debole e lontano dai livelli registrati prima del 2020”.

Ad analizzare i dati è Fabiano Di Ubaldo, amministratore unico di Oriente spa, con sede a Spoltore.

In Abruzzo, dove ha sede il più importante polo produttivo dell’automotive del centrosud, in queste settimane si intensificano i tavoli di confronto su un settore in particolare difficoltà e, al tempo stesso, strategico in una regione dove risultano occupati circa 23.000 addetti, di questi 20.000 solo nella provincia di Chieti.

Lo stabilimento Stellantis di Atessa, in particolare, con 4 mila dipendenti diretti e oltre 15 mila dell’indotto, è una realtà importantissima. Proprio in queste ore, la direzione aziendale ha comunicato la stabilizzazione di 114 dipendenti in staff leasing, di cui 94 lavoratori in Stellantis e 20 dipendenti della Plastic Unit (ex Fca Plastics), azienda internalizzata Stellantis che produce materiale e componentistica in plastica per i furgoni commerciali leggeri.

“Stellantis, pur tra le numerose difficoltà di un settore in crisi, rappresenta ancora una speranza per il nostro Paese”, sottolinea Di Ubaldo che, proprio questo fine settimana, presso la sua concessionaria presenterà la Grande Panda, disponibile per il test drive presso la sede di Spoltore

“È un modello molto atteso che segna il ritorno del brand Fiat nel segmento B, quello delle vetture compatte, dove Fiat è stata leader per decenni con oltre 23 milioni di vetture vendute in Europa – aggiunge – Si tratta dell’evoluzione di un’auto iconica, che ha accompagnato tanti italiani, conservando ancora oggi un posto speciale nei nostri cuori. Ci auguriamo possa rappresentare il primo passo di un nuovo inizio”.

“Si tratta di una vettura che nelle linee semplici e squadrate richiama lo stile della prima Panda, è un’auto compatta, solo 3.99 m. di lunghezza, ma nello stesso tempo razionale e spaziosa all’interno 5 persone viaggiano comodamente. È disponibile nelle versioni ibrida e elettrica”.