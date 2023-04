AUTOMOTIVE: L’ASSESSORE QUARESIMALE,”REGIONE ATTENTA AL COMPARTO”. FISSATA RIUNIONE IL 4 MAGGIO

PESCARA – “E’ dal momento del suo insediamento che il governo regionale mostra attenzione per il settore automotive nel suo complesso. Non solo nel chietino ma anche nel teramano operano importanti aziende del comparto che, se si considera anche l’indotto, vedono impegnati al lavoro qualche migliaio di addetti”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale. “Si tratta di un comparto fondamentale per l’economia abruzzese – ha dichiarato l’assessore – e non a caso la Regione, che ha il compito di coordinare attività ed azioni tese a potenziare i servizi a beneficio delle aziende, ha istituto un tavolo regionale dell’automotive che, fondamentalmente, è un tavolo di programmazione, uno strumento imprescindibile per avere sempre presente il quadro della situazione, individuare soluzioni e condividere le politiche di sviluppo”. Inoltre, lo stesso presidente Marsilio, in seno al Comitato europeo delle Regioni, si è impegnato con successo per far rinviare a data da destinarsi il voto definitivo sullo stop ai motori termici a partire dal 2035.

“Per l’Abruzzo ,- ha commentato Quaresimale, – sarebbe stato un disastro economico visto che i distretti produttivi legati all’automotive avrebbero subito delle forti ripercussioni”. In particolare, l’assessore Quaresimale, in relazione alla vertenza Purem di Castellalto, una delle più importanti del territorio, ha reso noto che “il prossimo 4 maggio ci sarà un tavolo specifico nella sede dell’assessorato al lavoro. L’obiettivo comune – ha proseguito -, al di là di quelle che possono essere strategie aziendali di respiro internazionale, è quello di scongiurare ogni ipotesi di delocalizzazione del sito produttivo di Castellalto anche in considerazione del fatto che vi lavorano delle professionalità di altissimo profilo”.