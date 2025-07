AUTOMOTIVE: MAGNACCA, “UN TAVOLO REGIONALE CON I VERTICI DI STELLANTIS”

PESCARA – Con una lettera inviata i vertici del Gruppo Stellantis l’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, ha convocato, per venerdì 18 luglio alle ore 11 presso la sala “C. D’Ascanio” in Piazza Unione a Pescara, un tavolo regionale sull’Automotive interamente dedicato all’esame della situazione della multinazionale, al quale sono stati invitati anche i rappresentanti di Confindustria e dei sindacati regionali.

La decisione dell’assessore di coinvolgere direttamente i vertici del Gruppo con la partecipazione degli stessi ad un tavolo dedicato è stata assunta, si legge in una nota, a seguito “della lettura dei dati complessivi della produzione di autovetture e dei veicoli commerciali leggeri che ci consegna un quadro preoccupante per il Gruppo Stellantis anche dopo le recenti dichiarazioni sulla situazione complessiva, e in particolare dello stabilimento di Atessa, che hanno avuto l’immediata reazione dei sindacati, dei lavoratori e delle aziende dell’indotto”.

Secondo l’assessore alle Attività produttive la possibilità da parte dei vertici di Stellantis di presenziare il tavolo regionale “sarà un’opportunità per discutere con le autorità regionali e locali delle possibili strategie per supportare l’azienda e garantire la continuità produttiva”.