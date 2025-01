AUTOMOTIVE: MARSILIO A COMITATO REGIONI, “MASSIMO CONSENSO SU TEMI STRATEGICI”

ROMA – “Il Comitato delle Regioni produce pareri consultivi per il Parlamento europeo che, per essere incisivi sulle decisioni finali, devono ottenere il massimo consenso. Questo è avvenuto, ad esempio, sul tema dell’automotive, un settore che ho seguito personalmente e sul quale sono emerse ampie e inaspettate convergenze”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo questo pomeriggio alla prima riunione della Delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni europee, svoltasi presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

“Pur appartenendo a famiglie politiche diverse, con posizioni differenti, su alcune questioni di interesse nazionale è possibile trovare un terreno comune”, ha sottolineato Marsilio.

“Quando abbiamo cercato un punto di incontro su temi strategici, come l’automotive, siamo riusciti a far pesare le nostre posizioni a livello europeo, ottenendo risultati concreti per il Paese”.

“L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle priorità della Delegazione italiana nel Comitato delle Regioni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Regioni italiane nelle politiche europee”.