AUTOMOTIVE, MARSILIO: “MODIFICHE A REGOLAMENTO EURO 7 OTTIMA NOTIZIA PER L’ITALIA E PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Le modifiche al regolamento Euro 7 sull’automotive sono un’ottima notizia per l’Italia e per l’Abruzzo. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento e congratulazioni al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e all’intero Governo italiano per il significativo miglioramento apportato al testo rispetto alla proposta iniziale della Commissione Europea. Tale impegno ha permesso di far recepire con successo le richieste a tutela del settore automobilistico italiano e abruzzese”.

Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“In qualità di presidente del gruppo ECR -aggiunge Marsilio- ho personalmente dedicato molte energie per sostenere questi stessi principi all’interno del Comitato europeo delle Regioni. Comprendo perfettamente quanto sia stato arduo ottenere questo risultato, che non solo rappresenta una vittoria per l’Italia ma, come ha sottolineato il ministro Urso, una vittoria della ragione sulla mera ideologia”.