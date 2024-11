BRUXELLES – “Il rafforzamento della competitività europea resta centrale e l’Unione sta finalmente agendo per proteggere i suoi interessi strategici, a partire dal settore automobilistico”.

Lo ha dichiarato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo ECR al Comitato delle Regioni, intervenendo alla Riunione del Gruppo interregionale CoRAI a Bruxelles.

Marsilio ha accolto con favore l’annuncio di un piano d’azione industriale per l’automotive, definendolo “fondamentale per preservare questa industria in Europa e garantire una transizione giusta per tutte le regioni”.

Ha evidenziato l’urgenza di “sostenere l’intera filiera della produzione di veicoli elettrici, assicurando che materie prime e tecnologie siano prodotte in Europa per garantire autonomia strategica”.

“La neutralità tecnologica- ha detto Marsilio- è un principio essenziale. Non dobbiamo limitarci agli elettrocarburanti ma includere anche i biocarburanti, cruciali per ridurre le emissioni mantenendo competitività.”

Marsilio ha poi lanciato un monito: “Le notizie odierne sono allarmanti: Ford taglia 4.000 posti di lavoro in Europa, Audi chiuderà lo stabilimento di Bruxelles. Serve un approccio graduale e un pacchetto di sostegno per facilitare la transizione”.