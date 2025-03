AUTOMOTIVE: MARSILIO, “UE ACCOGLIE IN PARTE RICHIESTE, MANCA APERTURA SU NEUTRALITA’ TECNOLOGICA”

BRUXELLES – “Il piano della Commissione europea presentato oggi accoglie solo in parte le richieste del settore automotive, ma lamentiamo l’assenza di passi avanti sulla neutralità tecnologica, su biocarburanti e sullo stop alla vendita di veicoli a combustione interna, diesel e benzina, dal 2035”.

Lo scrive in una nota Marco Marsilio, presidente del Gruppo ECR al Comitato europeo delle Regioni e presidente della Regione Abruzzo, commentando il piano sull’automotive presentato dal Commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas.

“Accogliamo invece con favore – aggiunge – la notizia dell’anticipazione a quest’anno della revisione della legge sulle emissioni di Co2 come richiesto sia dal governo italiano grazie al lavoro del ministro Adolfo Urso, sia nel parere del Comitato europeo delle regioni di cui sono stato relatore. È ancora poco per risollevare le sorti del settore, ma è un passo avanti”.

“Il cauto ottimismo di pochi giorni fa – continua – con la notizia di più tempo per le aziende automobilistiche di adeguarsi ai nuovi standard, è stata solo in parte confermata da quanto presentato oggi, dando un primo segnale di pragmatismo contro l’ideologia imperante negli anni scorsi”.

Marsilio sottolinea come “l’implementazione dell’Osservatorio sulla transizione giusta è uno dei punti che accogliamo con favore, in quanto potrà consentire di avere dati reali sull’implementazione di queste politiche e della risposta che regioni e territori daranno per il raggiungimento degli obiettivi”.

Il presidente ECR conclude però dicendo che “se non ci saranno aperture sulla neutralità tecnologica e sulle alternative all’elettrico, la strada per il settore auto continuerà ad essere in salita”.