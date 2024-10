AUTOMOTIVE: STELLANTIS, “AD ATESSA AUMENTA PRODUZIONE, DA 650 A 800 VEICOLI AL GIORNO”

ATESSA – “Dal prossimo 4 novembre, con la salita produttiva a due turni e mezzo, lo stabilimento di Atessa (Chieti) aumenterà la produzione da 650 a 800 veicoli al giorno, registrando quindi segnali positivi sul mercato dei veicoli commerciali. Permane tuttavia, nell’ambito della rimodulazione dell’attività produttiva complessiva, la necessità di ricorrere parzialmente alla cassa integrazione dal 18 al 30 novembre”.

Lo comunica Stellantis, che “resta concentrata ad attraversare questa difficile fase di transizione e a garantire la continuità di tutti i suoi impianti che rimangono centrali nella strategia globale del Gruppo. Si tratta di un percorso impegnativo che esige unità d’intenti e visione strategica per accompagnare l’azienda e tutti i suoi lavoratori italiani nel futuro”.

“Atessa – viene aggiunto -, con l’adattamento produttivo delle prossime settimane, conferma la sua posizione cruciale all’interno della Business Unit Pro One di Stellantis ed in particolare il suo ruolo di leadership non solo in Italia ma anche a livello europeo grazie ai modelli prodotti con i marchi Citroen, Fiat Professional, Opel/Vauxhall e Peugeot e alla partnership industriale con Toyota. A Pratola Serra, dove si producono i motori per i veicoli di Atessa, è stata comunicata la cassa integrazione per la giornata del 18 novembre per adeguarsi agli effetti del mancato assorbimento di motori”