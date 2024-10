AUTONOMIA DIFFERENZIATA: ALI ABRUZZO, “LA NOSTRA OPPOSIZIONE E’ SEMPRE PIU’ CONVINTA”

L’AQUILA – “Dal Festival delle Città torniamo con la consapevolezza crescente della necessità di una battaglia giusta, quella contro l’autonomia differenziata. Occorre opporsi per la coesione e l’equità nel nostro Paese”.

Lo dichiara in una nota Alessandro Paglia, direttore dell’associazione di Comuni Autonomie Locali Italiane – Abruzzo, dopo avere partecipato assieme a una nutrita rappresentanza di ALI regionale all’evento nazionale di ALI che si è svolto a Roma.

Paglia prosegue: “Il Festival delle Città ha messo in luce tutti i rischi derivanti dall’applicazione dell’autonomia differenziata per i territori più vulnerabili, e quindi per l’Italia. Una nazione dove si allargano le diseguaglianze è infatti una nazione sempre più divisa e quindi più debole. Da un nostro recente studio è emerso che l’applicazione integrale dell’autonomia generebbe in Abruzzo una perdita secca di 3,8 miliardi di spesa pubblica, un’insostenibile enormità peraltro in una fase di sofferenza in settori cruciali, a cominciare dalla sanità. La strada per noi è opposta e passa per un’attenzione supplementare a chi è indietro, in primis il Mezzogiorno. Il nostro sostegno al referendum abrogativo dell’autonomia differenziata è quindi, se possibile, ancora più convinto”.