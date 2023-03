AUTONOMIA DIFFERENZIATA E RISCHI PER L’ABRUZZO, CONVEGNO A GUARDIAGRELE CON EX DEPUTATO ORLANDO

CHIETI – “Autonomia differenziata: un rischio concreto per l’Abruzzo. Mentre la politica aspetta gli eventi, gli eventi non aspettano la politica”.

E’ il titolo del convegno che si terrà a Guardiagrele venerdì 3 marzo alle ore 18 presso la sala del palazzo dell’artigianato, organizzato dal gruppo politico “Guardiagrele il bene in comune”.

Se ne discuterà con Angelo Orlando, ex consigliere regionale ed es deputato. Sono stati invitati tutti gli esponenti politici e istituzionali a livello regionale, provinciale e comunale.

“E’ il momento di parlare in maniera approfondita di un tema che toccherà la vita di tutti – sostengono gli organizzatori – dalla sanità alla scuola, dall’agricoltura alla cultura, passando per infrastrutture e politiche del lavoro. Le scelte che si prospettano all’orizzonte rischiano di andare a incidere ancora di più nel solco della disuguaglianza tra le varie aree del Paese, colpendo, in particolar modo, quelle zone che storicamente hanno più dato in termini di risorse e meno ricevuto in termini di servizi e di sviluppo”.

“Un rischio particolare – prosegue la nota – è quello che corre la Regione Abruzzo, che potrebbe vedere diminuire una già carente offerta di servizi, in particolare per un settore già in forte sofferenza come quello sanitario e per il mondo della scuola e della formazione, con una prospettiva di ulteriore esodo dei nostri giovani. E’ bene che i cittadini prendano coscienza della situazione e dei rischi che tutti corriamo, in modo da porte esercitare una vigilanza attiva sui propri diritti e sulle futuro del territorio.