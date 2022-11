AUTONOMIA DIFFERENZIATA: TORTO, “MARSILIO TUTELI ABRUZZO, NON SIA OSTAGGIO DELLA LEGA”

PESCARA – “Il Ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli conferma di voler realizzare l’Autonomia differenziata, una riforma che spaccherebbe in due l’Italia e provocherebbe un divario ancora più profondo tra nord e sud in termini di istruzione, sanità e ambiente. Cosa pensa di fare il Presidente Marco Marsilio per il nostro Abruzzo?”.

Così Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“Durante la pandemia abbiamo già avuto la dimostrazione dei disastri provocati dall’autonomia regionale sulla sanità, o qualcuno fa finta di averlo dimenticato? Il presidente di Regione Puglia, Emiliano, chiede che sia il Parlamento a definire i perimetri di questa misura e il presidente della Regione Campania, De Luca, conferma di non arretrare nella battaglia contro chi oggi mina equilibrio e coesione. Ci auguriamo che Marsilio non la pensi come il suo collega di partito, il ministro Fitto, che ha bollato la nostra opposizione come una polemica strumentale”.

“Impedire che il Paese venga tagliato irresponsabilmente in due sarebbe una polemica strumentale? Perchè, invece di questa riforma scellerata, il Governo non lavora per garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni? La verità è che questo Governo tradisce ogni giorno, nei fatti, il patto con i cittadini. La Meloni rinuncia alla coesione della nostra Italia e si dimostra debole e ostaggio della Lega. Marsilio lo dica chiaramente agli abruzzesi o convinca la presidente Meloni a ravvedersi in questo potenziale e micidiale attacco al Sud”, conclude Torto.