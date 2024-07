AUTONOMIA: IV AVVIA RACCOLTA FIRME REFERENDUM ABROGATIVO, “ABRUZZESI CHE L’HANNO VOTATA TRADITORI”

PESCARA – “Siamo mobilitati sulla raccolta delle firme, comune per comune, daremo il nostro contributo per la battaglia delle battaglie. I parlamentari abruzzesi che hanno votato l’autonomia differenziata sono dei traditori, non ci sono altri termini”.

Così, in una nota, Camillo D’Alessandro, segretario di Italia Viva in Abruzzo, a seguito dell’assemblea regionale, che si è tunuta oggi a Pescara, presso i locali del Dopolavoro Ferroviario, che ha avviato la raccolta di firme per il referendum abrogativo della Legge sull’autonomia differenziata.

È seguito il dibattito sulla prospettiva politica che si è aperta a livello nazionale lanciata da Matteo Renzi dopo le europee.

” Lo dico da sempre, l’ho fatto in Abruzzo, io credo che oggi al centrosinistra abruzzese e nazionale manca la parola ‘centro’. C’è un fatto nuovo annunciato dalla segreteria del PD dopo le europee,ovvero la fine dei veti, veti che abbiamo subito alle regionali e veti che abbiamo subito alle comunali di Pescara.

L’adesione al centrosinistra non è una gentile concessione di qualcuno, men che meno , da parte dei 5Stelle. È una linea politica chiara: nuova Margherita per un nuovo centro-sinistra, senza veti, si spera con i voti. Ovviamente si sta insieme sulla base di un programma comune. Vale in Italia e vale in Abruzzo, ed è il PD deve decidere. L’attuale centrosinistra non basta, se si vuole creare l’alternativa alla destra c’è bisogno di una nuova alleanza”.

“Chiaramente – avverte D’Alessandro – c’è un dibattito al nostro interno che non vede tutti d’accordo su questa ipotesi, c’è chi spera e guarda alla riproposizione dell’esperienza del Terzo Polo, alternativo a destra e sinistra. Posizione che rispetto, ma a cui non credo, perché il virus non può essere la cura”.

“A fine settembre – conclude D’Alessandro – si terrà l’assemblea nazionale che deciderà se la linea sarà assunta a livello di assemblea o di congresso, ma è il tempo delle scelte “.