AUTONOMIA: MAGGIORANZA VA SOTTO E PAGANO FA RIPETERE LA VOTAZIONE, CAOS IN COMMISSIONE ALLA CAMERA

ROMA – Caos, urla e forte tensione alla commissione Affari Costituzionali della Camera dopo che la maggioranza è stata battuta in un voto su un emendamento del M5s e il presidente Nazario Pagano non ha riconosciuto l’esito della votazione, facendola ripetere.

Il voto non era stato proclamato da Pagano, segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo, che, dopo una pausa per approfondire l’istruttoria, ha deciso, essendoci dei precedenti, di far ripetere la votazione.

“Non si è conclusa la procedura di voto. La Commissione riprenderà venerdì”, ha detto il presidente della Commissione al termine della seduta a proposito dell’emendamento incriminato.

Per Pagano, non essendosi conclusa la procedura di voto sulla proposta di modifica, su cui – secondo i gruppi di opposizione – la maggioranza è stata battuta, venerdì si ripeterà la votazione dello stesso emendamento.