L’AQUILA – Anche in Abruzzo scoppia il “caso De Luca”, dopo l’ordine del giorno della prossima riunione della Conferenza delle Regioni con un punto specifico per censurare il comportamento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che nel corso della manifestazione, dove non sono mancati scontri con le forze dell’ordine, si è rivolto con toni definiti “irriguardosi” nei confronti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha scritto al suo collega Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche a nome dei suoi colleghi Vito Bardi, Roberto Occhiuto, Francesco Rocca, Giovanni Toti, Attilio Fontana, Francesco Roberti, Alberto Cirio, Christian Solinas, Renato Schifani, Donatella Tesei, Luca Zaia e Maurizio Fugatti, in merito alla manifestazione promossa dal governatore della Campania a Roma per protestare contro il progetto di riforma dell’autonomia differenziata.

Marsilio ha sottolineato nella lettera che “un reale confronto politico non debba mai travalicare gli elementari principi di correttezza istituzionale che sono alla base del nostro ordinamento”.

Sulla vicenda interviene oggi Camillo D’Alessandro, presidente regionale di Italia Viva, per la Lista Riformisti e Civici alle regionali in programma a marzo in Abruzzo: “Sulle colonne della stampa di oggi il presidente della Regione Marco Marsilio attacca Vincenzo De Luca, reo di aver offeso la Meloni durante la manifestazione in difesa delle ragioni del Sud contro la Meloni. Le battute possono essere offensive, ma di battute si tratta e tra persone civili si chiude la vicenda. Ma la battaglia di De Luca contro l’autonomia differenziata fa paura. Marsilio ha tradito l’Abruzzo votando a favore della schifosa riforma leghista, De Luca sta difendendo anche noi”.

Da qui l’appello di D’Alessandro: “De Luca venga in Abruzzo, da presidente di Regione, da uomo del Sud, giriamo l’Abruzzo con una scopa per spazzare via chi ci ha “svenduti” sui tavoli romani, Marsilio, che, approvando l’autonomia differenziata, ha compromesso il futuro della nostra Regione, dei nostri figli, della nostra scuola e della nostra sanità. Marisilio non è stato solo inutile, ma è stato dannoso, va metaforicamente ‘spazzato’ via, con una scopa simbilica, che arriva fino alle urne”.