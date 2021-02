AUTOPORTO SAN SALVO, MAGNACCA: “UTILIZZARE SOMMA INCASSATA CON VENDITA PER ZONA INDUSTRIALE”

SAN SALVO – “Abbiamo prontamente invitato l’Arap ad utilizzare la somma di circa 3 milioni e 700mila euro incassata per la vendita della struttura dell’autoporto di San Salvo alla Engineering K2. Somma che vorremmo fosse utilizzata per le attività manutentive della zona industriale per la sistemazione di una efficiente rete di illuminazione, di un sistema di videosorveglianza che copra tutta l’area industriale, la cura del verde e degli asfalti”.

Lo dichiara il sindaco Tiziana Magnacca in riferimento all’atto di vendita sottoscritto dall’Arap con la società EK2. A tal proposito il sindaco Magnacca e il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano avevano sollecitato il presidente dell’Arap Giuseppe Savini, il 19 novembre e il 5 febbraio scorsi, ad attivarsi per devolvere il corrispettivo incassato dalla vendita della struttura dell’autoporto di San Salvo alla Società Engineering K2 alle varie necessità, sia infrastrutturali che manutentive, della zona industriale di San Salvo.

“Da tempo abbiamo sollecitato l’Arap – conclude il sindaco Magnacca – interventi strutturali e manutentivi nella zona industriale, anche nel rispetto delle richieste che ci sono giunte dalle imprese che operano in quell’area, che non possono più essere rinviate”.

