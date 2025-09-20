AUTOSERVIZI CERELLA: DAL 15 SETTEMBRE NUOVI SERVIZI, PIU’ CORSE PER STUDENTI E LAVORATORI

PESCARA – Dal 15 settembre Autoservizi Cerella ha dato il via al nuovo programma di esercizio, parte di un progetto di riorganizzazione e potenziamento che nasce dal confronto con il territorio e con la Regione Abruzzo, per rispondere alle esigenze di studenti e lavoratori.

Il nuovo programma – si legge in una nota – prevede un incremento chilometrico rispetto al precedente esercizio.

La novità principale riguarda il collegamento Roccaspinalveti-Fraine-Zona Industriale di San Salvo, che consentirà, dal primo di ottobre, di raggiungere la zona industriale e lo stabilimento Amazon, cuore pulsante della logistica del comprensorio.

Il servizio sarà garantito nei tre turni di lavoro.

Infatti, proprio i territori di Roccaspinalveti e Fraine erano solo marginalmente serviti in precedenza. Parallelamente, con l’avvio del nuovo anno scolastico, è stato già attivato un nuovo servizio scolastico tra San Salvo e Carunchio, con passaggio a Lentella e Fresagrandinaria, per garantire agli studenti un collegamento più comodo e regolare.

Inoltre, è stata istituita una corsa pomeridiana il mercoledì per consentire agli alunni che frequentano le scuole di San Salvo di rientrare a casa in sicurezza. Queste modifiche confermano la volontà dell’azienda di rafforzare la mobilità come fattore di coesione sociale, con una particolare attenzione ai territori dell’Alto Vastese.

“Con questo nuovo programma – ha spiegato l’amministratore di Autoservizi Cerella, Pino Polzella – : non ci limitiamo ad aumentare i chilometri, ma vogliamo dare un segnale chiaro: Cerella cresce insieme al territorio. Grazie al confronto con la Regione Abruzzo siamo riusciti a costruire un’offerta che guarda sia ai lavoratori sia agli studenti, rendendo il trasporto pubblico uno strumento concreto di inclusione, sviluppo e qualità della vita”.