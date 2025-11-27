AUTOSTRADA A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST- PESCARA SUD VERSO BARI

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Vaccari”, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, immettersi sul Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per Foggia SS16 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla, in direzione Bari.

