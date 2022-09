LANCIANO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito di un piano di potenziamento della segnaletica orizzontale negli svincoli, dalle 2:00 alle 6:00 di giovedì 8 settembre, sarà chiusa la stazione di Lanciano, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari, la Val di Sangro; in uscita per chi proviene da Pescara, Ortona.