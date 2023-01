AUTOSTRADA A14: INCIDENTE TRA ORTONA E FRANCAVILLA, AUTOTRASPORTATORE DI ANDRIA IN RIANIMAZIONE

PESCARA – Un autotrasportatore di 47 anni di Andria è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Pescara dopo essere rimasto ferito nella tarda serata di ieri in un incidente stradale lungo l’autostrada A14, nel tratto fra Ortona e Francavilla al Mare (Chieti) in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il camion che l’uomo conduceva si è ribaltato, a causa dello scoppio di uno pneumatico o per il distacco del semiasse. Sbalzato fuori dalla cabina, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Pescara in codice rosso.

Il tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico alcune ore per permettere di rimuovere il mezzo pesante. Sul posto hanno lavorato Polizia stradale, che ora indaga per risalire alla dinamica, Vigili del fuoco e personale di Autostrade.