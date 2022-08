AUTOSTRADA A14: INCIDENTE TRA ROSETO E VAL VIBRATA, SI RIBALTA FURGONE

ROSETO – Alle ore 13.30 circa sull’autostrada A14 Bologna Taranto, nel tratto compreso tra Roseto e Val Vibrata in direzione Ancona, è avvenuto un incidente al km 327 nel quale un furgone si è ribaltato. In corso la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda da parte della Protezione Civile.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 8 km di coda in direzione Ancona.

In alternativa, agli utenti diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Giulianova, percorrere la SS16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Val Vibrata.