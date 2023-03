AUTOSTRADA A24-A25: DUE NOTTI DI CHIUSURA TRA I CASELLI L’AQUILA OVEST E TORNIMPARTE

L’AQUILA – Anas ha comunicato le chiusure per interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale nei tratti autostradali tra i caselli di L’Aquila Ovest e Tornimparte.

Dalle ore 22.00 di oggi 01.03.2023 alle ore 06.00 del giorno successivo per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti vs L’Aquila/Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 tramite lo svincolo di Tornimparte mentre per i veicoli provenienti da Teramo e diretti vs A25/RM sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’A24 allo svincolo di L’Aquila Ovest;

Dalle ore 22.00 del giorno 02.03.2023 alle ore 06.00 del giorno successivo per i veicoli provenienti da Teramo e diretti vs A25/RM sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’A24 allo svincolo di L’Aquila Ovest.