AUTOSTRADA A24: CHIUSURE NOTTURNE ALLA RAMPA DI INGRESSO TERAMO EST

TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalle ore 22:00 dei giorni 28, 29 e 30 ottobre p.v. alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della rampa di accesso all’autostrada A24 e alla SS 80 Teramo – Mare, con provenienza dalla Città di Teramo.

Nella circostanza, per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria della Città di Teramo, e diretto tanto all’autostrada A24 quanto alla SS 80 Teramo – Mare, sarà possibile usufruire delle rotatorie presenti su Viale Europa per accedere all’autostrada A24 ed alla Teramo – Mare.