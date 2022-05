AUTOSTRADA A24: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO TERAMO EST

TERAMO– La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, che dal 9 al 13 maggio p.v., per lavori di manutenzione della pavimentazione, sarà disposta la chiusura al traffico delle rampe dello Svincolo di Teramo Est (ex Cartecchio) con il seguente calendario e modalità:

dalle ore 22:00 del 9 maggio alle ore 06:00 del giorno successivo è prevista la chiusura della rampa di uscita dalla Superstrada Teramo-Mare, con provenienza da Giulianova, in direzione Teramo Città e di parte della rampa di uscita dall’A24, limitatamente alla provenienza da L’Aquila/A25/Roma, in direzione Teramo Città; agli utenti provenienti dalla Superstrada Teramo-Mare e diretti alla Città di Teramo si consiglia di usufruire degli Svincoli di San Nicolò a Tordino o di Sant’Atto sulla Superstrada Teramo – Mare, per proseguire sulla SS80, ovvero dello Svincolo di Teramo Ovest sull’A24, mentre per gli utenti provenienti da L’Aquila/A25/Roma e diretti alla Città di Teramo sarà possibile usufruire della rotatoria presente su Via Luigi Maria Pirelli tramite lo Svincolo di Teramo Est;

dalle ore 22:00 del 10 maggio alle ore 06:00 del giorno successivo è prevista:

la chiusura della rampa di uscita dalla Superstrada Teramo-Mare, con provenienza da Giulianova, in direzione Teramo Città e di parte della rampa con provenienza da L’Aquila/A25/Roma in direzione Teramo Città; agli utenti provenienti dalla Superstrada Teramo-Mare e diretti alla Città di Teramo si consiglia di usufruire degli Svincoli di San Nicolò a Tordino o di Sant’Atto sulla Superstrada Teramo – Mare, per proseguire sulla SS80, ovvero dello Svincolo di Teramo Ovest sull’A24, mentre per gli utenti provenienti da L’Aquila/A25/Roma e diretti alla Città di Teramo sarà possibile usufruire della rotatoria presente su Via Luigi Maria Pirelli tramite lo Svincolo di Teramo Est;

la chiusura della rampa d’ingresso sulla Superstrada Teramo-Mare in direzione Giulianova con provenienza dalla Città di Teramo; agli utenti provenienti dalla Città di Teramo e diretti sulla Superstrada Teramo – Mare in direzione di Giulianova si consiglia di entrare in autostrada A24 allo Svincolo di Teramo Ovest, in direzione Giulianova, ovvero di proseguire sulla SS80 in direzione Giulianova usufruendo degli Svincoli di San Nicolò a Tordino o di Sant’Atto; in alternativa sarà anche possibile entrare in autostrada A24 dallo Svincolo di Teramo Est, in direzione L’Aquila/A25/Roma, usufruendo dello Svincolo di Teramo Ovest per rientrare in carreggiata est con direzione Giulianova.