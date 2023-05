L’AQUILA – Entra oggi in vigore l’accordo tra il Comune dell’Aquila e Anas per l’azzeramento del pedaggio di 80 centesimi nel tratto dell’autostrada a24, tra casello L’Aquila ovest e L’Aquila est.

La convenzione sarà valida fino al prossimo 31 dicembre, rinnovabile per altri due anni.

Non pagheranno gli 80 centesimi, però, solo coloro che percorrono esclusivamente in tratto tra i due caselli: non ci sarà dunque una riduzione generalizzata del costo del pedaggio per chi percorre tratti più lunghi.

Il costo per le casse comunali è stato stimato in 100mila euro, che dovranno essere versati ad Anas. Soldi ben spesi per il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilità Paola Giuliani, perché, si argomenta, la gratuita del tratto autostradale potrà contribuire a decongestionare il traffico nell’area urbana.