AUTOSTRADA A24: FILE INTERMINABILI ALL’IMBOCCO DELLA GALLERIA, AUTOMOBILISTI INVIPERITI

L’AQUILA – Ancora forti disagi sull’autostrada A24 : lunghissime code si stanno registrando all’imbocco della galleria di San Rocco, in direzione L’Aquila. Gli automobilisti sono inviperiti, e a rendere la sosta forzata ancora più estenuante, le temperature superiori ai 30 gradi.

Il traffico è ripartito dopo circa 40 minuti, e l’ingorgo è stato causato da un mezzo fermo nella carreggiata. Nella galleria, come in molti altri tratti dell’autostrada, vige del resto il doppio senso di marcia, essendo l’altra galleria chiusa per lavori. L’infrastruttura è tornata in mano pubbliche ad agosto, affidata all’Anas, dopo che è stata revocata la concessione a Strada dei Parchi.