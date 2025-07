AUTOSTRADA A24: LAVORI SULLA TANGENZIALE EST, LE USCITE ALTERNATIVE PER CHI ARRIVA DALL’ABRUZZO

L’AQUILA – Per lavori la Tangenziale est è chiusa 24 ore su 24 nel tratto sopraelevato compreso da largo Passamonti a viale Castrense, in direzione San Giovanni. La chiusura sino alle 6 del 27 luglio.

Per i veicoli provenienti dall’autostrada A24, ovvero anche dall’Abruzzo, la Polizia Locale consiglia di utilizzare le uscite autostradali di: Gra; via di Tor Cervara; viale Palmiro Togliatti; via Filippo Fiorentini e via Portonaccio. Nel corso dei lavori, la telecamera a presidio della corsia preferenziale di via di Portonaccio è disattivata. ll traffico proveniente dalla Tangenziale est viene pertanto deviato su via dello Scalo di San Lorenzo.

La chiusura per consentire ad Anas di eseguire interventi di sostituzione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori finanziati con fondi del Giubileo 2025.

Lo ha fatto sapere, in una nota, la Polizia locale di Roma Capitale.

Previsto, da parte della Polizia locale, un rafforzamento dei servizi di viabilità a largo raggio al fine di agevolare il più possibile la circolazione stradale.