TRAGICO INCIDENTE SULL’A24: PERDE CONTROLLO DELL’AUTO CHE SI RIBALTA, MUORE 24ENNE

L’AQUILA – Incidente mortale, sull’autostrada A24, in direzione Roma, nei pressi dell’uscita di Tagliacozzo: la vittima è un giovane di 24 anni, Alessandro Fegatilli, di Celano, che per cause e dinamiche ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata.

Il 24enne è stato soccorso nell’immediatezza da alcuni passanti fino all’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Durante il trasporto il suo cuore si è spento.

Sulla dinamica del sinistro indaga la polizia stradale.

Profondamente sconvolta la comunità di Celano che si stringe nel dolore alla famiglia del giovane.

“Sono notizie sconvolgenti che non si vorrebbero mai ricevere e tantomeno comunicare, soprattutto quando riguardano un giovane nel pieno della bellezza e dell’entusiasmo della vita”, scrive il sindaco di Celano Settimio Santilli.

“Si viene travolti solo da tanta tristezza e angoscia. Alessandro era un bravissimo ragazzo, umile, intelligente, volenteroso, altruista, che sorrideva alla vita. È impossibile in queste circostanze trovare le giuste parole che diano il minimo conforto, sollievo e sostegno alla famiglia. Esprimo a nome della città di Celano, le più sincere e sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia del caro Alessandro”.