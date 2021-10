AUTOSTRADA A24: SVINCOLO TORNIMPARTE, CHIUSURA FINO AL 29 NOVEMBRE

L’AQUILA – Nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico del Viadotto Sant’Onofrio, la chiusura al traffico delle due rampe dello svincolo di Tornimparte, limitatamente alla carreggiata ovest, da L’Aquila verso Tornimparte e da Tornimparte verso Roma, si protrarrà fino al 29 novembre.

Lo rende noto Strada dei Parchi.

Di conseguenza, nel periodo sopra indicato, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso A25/Roma si consiglia di utilizzare lo Svincolo di L’Aquila Ovest, mentre a quanti provengano da Teramo e siano diretti verso Tornimparte si consiglia di uscire allo Svincolo di L’Aquila Ovest, proseguendo sulla viabilità ordinaria (SS17 e SP1 Amiternina); parimenti per i veicoli provenienti da L’Aquila Ovest e diretti a Tornimparte si consiglia di non entrare in A24, ma di percorrere la viabilità ordinaria medesima (SS17 e SP1 Amiternina)”.

“La chiusura permetterà di completare i lavori di adeguamento sismico del Viadotto Sant’Onofrio. Lavori di messa in sicurezza urgente che vengono eseguiti senza mai interrompere il traffico veicolare, e che stanno trasformando, una carreggiata alla volta, la tratta fra Tornimparte e L’Aquila Ovest nella prima tratta autostradale in Italia adeguata alla nuova normativa antisismica del 2018.