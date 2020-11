AUTOSTRADA A25: CHIUSURA RAMPE SVINCOLO DI VILLANOVA

CEPAGATTI – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dalle ore 07.00 del 9 novembre alle ore 20.00 dell’11 novembre p.v., sarà disposta la chiusura tanto della la rampa di uscita dello Svincolo di Villanova, limitatamente al traffico proveniente dall’autostrada A14 e diretto verso la viabilità ordinaria, quanto della rampa di entrata dal suddetto svincolo in autostrada A25 limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso Torano/A24.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, tanto per i veicoli provenienti dalla autostrada A14 e diretti verso la viabilità ordinaria dello Svincolo di Villanova quanto per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Torano/A24, si consiglia di usufruire dello svincolo di Chieti/Pescara.

Download in PDF©