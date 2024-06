AUTOSTRADA A25: INVESTITO OPERAIO AL LAVORO, RICOVERO CON TRAMA CRANICO E INDAGINI IN CORSO

SULMONA – Un operaio che stava lavorando nella galleria dell’autostrada A25, tra Pescina e Cocullo, è stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato all’altezza del km 116, del tratto autostrada.

L’uomo è stato trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano per gli accertamenti del caso.

A causa dell’ incidente ha riportato un trauma cranico.

Sulla vicenda sta indagando la polizia stradale di Sulmona, intervenuta per effettuare i rilievi assieme ai vigili del fuoco di Avezzano che si sono occupati della messa in sicurezza. Nelle prossime ore sarà effettuato un sopralluogo da parte degli ispettori della Asl 1. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti con oltre tre km di coda in direzione Sulmona