AUTOSTRADE A24/25: STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA’ “PARCHI GLOBAL SERVICE”

L’AQUILA – Stato di agitazione di tutto il personale della società Parchi Global Service addetto ai servizi di viabilità, antincendio, manutenzione stradale e degli impianti di esazione delle autostrade A24 e A25, la cui gestione è attualmente in capo all’Anas.

Lo proclamano le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Uiltrasporti, Cisal Terziario e Ugl Viabilità. All’origine della protesta ci sono i ritardi registrati nel pagamento degli stipendi dei 30 dipendenti della società.

Le quattro sigle, si legge nel documento inviato ieri alla Parchi Global Service Spa, società del gruppo Toto, e per conoscenza all’Anas, subentrata a Strada dei Parchi nella gestione delle due autostrade, “sono ancora una volta a denunciare l’ormai consueto ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale”.

Lo stato di agitazione viene proclamato in considerazione dei “solleciti portati con consuetudine negli ultimi mesi, vista l’assenza di qualsiasi confronto e considerato che le rassicurazioni e le richieste di ‘pazientare’ sono divenute drammatica prassi”. I sindacati hanno inoltre attivato le procedure di raffreddamento e conciliazione, in base a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e della normativa in materia.