AUTOSTRADE ABRUZZESI: D’ERAMO, “GRAZIE A SALVINI RISPOSTE CONCRETE PER IL NOSTRO TERRITORIO”

L’AQUILA – “Grazie alla Lega e al grande lavoro che sta portando avanti il ministro Matteo Salvini al Mit finalmente risposte concrete agli abruzzesi e al nostro territorio”. Così in una nota il segretario della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo. “Come aveva annunciato – continua D’Eramo – Salvini ha convocato una nuova riunione sulle autostrade A24 e A25 con una rappresentanza dei sindaci dei comuni di Lazio e Abruzzo. Si sta lavorando per il blocco delle tariffe per sette anni, maggiori risorse per manutenzione ordinaria e straordinaria, per la messa in sicurezza e per l’istituzione di un Osservatorio sul diritto alla mobilità”.

“Durante la sua visita all’Aquila il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture – ricorda il segretario della Lega Abruzzo – ha inoltre rassicurato sugli oltre 600 milioni di euro a disposizione per i primi lavori del raddoppio ferroviario della Pescara-Roma. Il potenziamento di questa infrastruttura fondamentale sarà al centro della riunione del Cipess convocata la prossima settimana da Alessandro Morelli. A questo si aggiunge lo studio di fattibilità sulla tratta L’Aquila-Tagliacozzo, che si può completare in un anno, e che abbatterebbe le distanze dalla Capitale. Manteniamo gli impegni presi con i cittadini. L’obiettivo è investire in Abruzzo quanto non è stato investito in passato e recuperare decenni di disattenzione verso questa regione”, conclude D’Eramo.