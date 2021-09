AUTOSTRADE: DAL 20 SETTEMBRE TORNANO LAVORI IN TRATTO ABRUZZESE A14

PESCARA – Questa mattina si è tenuta a Pescara una riunione operativa per parlare dei prossimi lavori che interesseranno il tratto abruzzese dell’autostrada A14. All’incontro che si è tenuto presso la Sala Corradino D’Ascanio presso la Regione Abruzzo, hanno preso parte il Direttore del 7^ Tronco Pescara Nord Societa Autostrade, il Sottosegretario alla Giunta Regionale della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis, e i sindaci e gli amministratori delle città attraversate dalla tratta interessata dai lavori in A14.

Come ha reso noto attraverso la sua pagina Facebook il sindaco di Silvi Andrea Scordella “Dal prossimo 20 settembre (lunedì) dopo la pausa estiva riprenderanno alcuni lavori urgenti di messa in sicurezza dei viadotti e delle gallerie nel tratto abruzzese.

Non si prevedono però nel tratto interessato Atri/Pineto-Pescara Nord chiusure, ma solo riduzioni di corsie o scambi di carreggiata”. Come si ricorderà negli scorsi mesi, a causa dei lavori sulla A14, si formarono lunghe code sull’autostrada e traffico intasato lungo la Ss 16, in particolare tra Roseto, Pineto, Silvi e Marina di Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni.