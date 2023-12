AUTOSTRADE: MANNETTI, “SDP MANTENGA GRATUITA’ TRATTA L’AQUILA EST-OVEST, COMUNE PUO’ RICONTRATTARE”

L’AQUILA – “Strada dei parchi mantenga gli accordi presi con il Comune, attraverso la convenzione sottoscritta ad aprile con Anas – in quel momento gestore della tratta – per la gratuità del pedaggio autostradale nella tratta L’Aquila Est-L’Aquila Ovest”: è la richiesta dell’ex assessore comunale alla Mobilità, Carla Mannetti, responsabile regionale infrastrutture e trasporti della Lega.

“La convenzione stipulata dal Comune in ossequio a quanto previsto dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) ha attribuito all’autostrada una funzione di variante, contribuendo ad alleggerire il traffico in città”, fa notare la Mannetti, “assolvendo a tutti gli effetti a una funzione di strada urbana a scorrimento veloce utile per la mobilità interna al territorio comunale, già utile in condizioni ordinarie e ancor di più oggi in virtù di alcuni lavori che stanno interessando le arterie cittadine”.

“Al tempo stesso”, aggiunge l’ex assessore, “l’amministrazione può farsi parte attiva per ricontrattare con il gestore le condizioni, dal momento che l’iniziale stanziamento di 100mila euro nel bilancio comunale – necessario a ricompensare la società dei passaggi su quei 7,3 chilometri che altrimenti costerebbero 80 centesimi di euro di pedaggio – si è rivelato insufficiente proprio per il cospicuo numero di transiti. A dimostrazione, proprio del fatto che in tanti hanno iniziato a scegliere l’autostrada per spostarsi da un lato all’altro della città”.