AUTOSTRADE PER L’ITALIA SCEGLIE AIELLI COME “CITTA’ TOP EXPERIENCE 2024/2025”

AIELLI – Una notizia bellissima per Aielli comune in provincia dell’Aquila: Autostrade per l’Italia ha scelt proprio Aielli come una delle città “Top Experience 2024-2025”! Autostrade per l’Italia ha scelto di nuovo Aielli tra le città che rappresentano le “Meraviglie d’Italia”! 44 percorsi in tutta Italia selezionati tra quelli più cliccati online. Una guida, originale e unica, per scoprire le 15 regioni attraversate dalla rete di Autostrade per l’Italia.

“Un riconoscimento prestigioso”, dice il sindaco Di Natale, “che premia i nostri punti di forza: il nostro straordinario museo a cielo aperto e la suggestiva Torre delle Stelle. Grazie al progetto “Wonders”, le bellezze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche di Aielli saranno consigliate ai milioni di automobilisti che ogni giorno percorrono le autostrade nazionali. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese, coinvolgendo milioni di automobilisti che ogni giorno attraversano le autostrade nazionali. Un viaggio tra le bellezze d’Italia, reso ancora più speciale grazie alla collaborazione con partner prestigiosi come il Touring Club Italiano, il WWF, Slow Food Italia e la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Questo è il potere della valorizzazione del territorio: far conoscere e apprezzare il nostro borgo al resto d’Italia. Un’occasione unica per attirare visitatori e condividere con loro il fascino di Aielli, tra arte, storia e paesaggi mozzafiato”.