L’AQUILA – Parte dall’Aquila la raccolta firme per la gratuità dei pedaggi delle autostrade A24 e A25 per i cittadini di 113 comuni di Lazio e Abruzzo.

È quanto annunciato questa mattina a Palazzo Fibbioni dal candidato sindaco per la coalizione di centrodestra alle amministrative del 12 giugno, Pierluigi Biondi, nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte il capogruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida, firmatario di un ordine del giorno approvato a Montecitorio per chiedere l’esenzione dal pagamento dei pedaggi per i residenti, secondo criteri che saranno indicati dai Comuni (residenza, reddito, comprovate necessità legate a motivi lavorativi, di studio o salute). Presenti anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale Guido Liris, il coordinatore regionale di FdI Etelwardo Sigismondi, e il capogruppo Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa.

“A noi non interessa tifare per il concessionario o il Ministero – ha sottolineato Biondi – ma che i territori non diventino vittime inconsapevoli del braccio di ferro che si sta consumando tra le due parti in causa. Non vogliamo essere schiacciati da questo conflitto di forze e pretendiamo la gratuità delle autostrade, affinché le popolazioni delle aree interne possano rialzare la testa. Per questo lanceremo la raccolta firme nel periodo estivo, dopo le elezioni, promuovendo l’ennesima battaglia a favore delle nostre comunità”.

“Ora è necessario – ha concluso Biondi – che il Governo faccia la sua parte, dopo dieci anni di immobilismo di quella sinistra che senza vincere le elezioni ha guidato la nazione. Serve una strategia di lungo periodo che, in ogni caso deve portare ad una soluzione più equa e sostenibile. Ecco perché, anche insieme ad altri sindaci e amministratori, siamo pronti a far sentire la nostra voce più forte di prima. Anche per questo contiamo di vincere al primo turno: gli aquilani sapranno riconoscere chi in questi anni si è davvero battuto per loro”.