AVEVA 60 GRAMMI DI COCAINA IN AUTO: ARRESTATO UN 40ENNE NEL VASTESE DALLA POLIZIA

CHIETI – Nel corso di un’attività mirata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, concentrata sulla SS 16 Adriatica, considerata un punto nevralgico per il passaggio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto nel tardo pomeriggio dello scorso 7 gennaio, in località Vasto Marina, hanno individuato un’autovettura sospetta in transito da sud in direzione Vasto, con a bordo un uomo di circa 40 anni di Vasto (Chieti), incensurato, trovato in possesso di cocaina.

Quando il veicolo è stato fermato e sottoposto ad accertamenti dagli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato, l’atteggiamento nervoso dell’uomo alla guida ha insospettito i poliziotti che hanno optato per un accurato controllo da cui veniva rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente, celata all’interno di una tasca della sua giacca, cha dal successivo narcotest, eseguito dalla Polizia Scientifica, è risultata positiva come cocaina per un peso di circa 60 grammi.

La perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire anche un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento delle dosi. Dopo gli atti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Successivamente l’arresto è stato convalidato dal G.I.P. e l’uomo è stato scarcerato con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Vasto. Il quantitativo di cocaina sequestrato, se immesso sul mercato locale, avrebbe generato un considerevole giro d’affari illegale. L’intervento degli agenti ha quindi impedito le successive attività di spaccio proteggendo la comunità da una grave minaccia.