AVEVA DROGA E MUNIZIONI IN CASA: GIOVANE ARRESTATO A MONTESILVANO DAI CARABINIERI

MONTESILVANO – Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città Adriatica volte alla lotta ed alla repressione delle attività illecite. Nel corso della settimana, sono state eseguite, da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano (Pescara) mirate attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione riposta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio.

I servizi, svolti nella giurisdizione di competenza, hanno consentito ai militari del N.O.R. della locale Compagnia, nella nottata dell’14 dicembre di trarre in arresto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 23enne gravato da precedenti penali specifici.

Nella circostanza i militari, a seguito di mirata attività info-investigativa, hanno fatto dei mirati accertamenti sul conto dell’uomo e tenendo costantemente monitorati i movimenti sospetti che si verificavano nei pressi della sua abitazione. Sulla base delle informazioni raccolte, i militari, hanno proceduto al controllo ed alla successiva perquisizione personale e domiciliare.

L’attività di polizia giudiziaria ha dato i frutti sperati in quanto, nel corso delle attività sono stati rinvenuti, abilmente occultati in un contenitore di plastica riposto nella camera da letto, 7 panetti di hashish del peso complessivo di 700 grammi oltre, materiale vario utile al confezionamento della sostanza e 7 munizioni cal.12 detenute illecitamente. Sulla base delle risultanze investigative acquisite dai militari dell’Arma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizionamento per armi comuni da sparo.

Una volta terminate le formalità di rito presso gli uffici del Comando Compagnia di Montesilvano, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pescara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.