AVEVANO ARNESI DA SCASSO IN MACCHINA: DUE FOGGIANI DENUNCIATI DAI CARABINIERI A PESCARA

PESCARA – Questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR di Pescara hanno denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso due uomini di 51 e 34 anni provenienti dalla provincia di Foggia.

Nello specifico, della scorsa notte, i militari hanno sottoposto a controllo i 2 uomini a bordo di un’autovettura, risultata intestata ad un altro giovane proveniente dalla medesima provincia e non oggetto di furto, ed all’esito delle operazioni di perquisizioni veicolare e personali, sono stati trovati in possesso di un sollevatore idraulico modificato con piastre in ferro, numerosi cunei in legno nonché grossi cacciaviti e tubi in ferro il tutto sottoposto a sequestro. Sono in corso indagini volte a verificare le motivazioni della presenza dei due uomini a Pescara ed eventuali loro complici.