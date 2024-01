AVEVANO DROGA IN CASA: COPPIA PESCARESE IN CELLA, INDAGATI IL FIGLIO E UN COMPLICE

PESCARA – In questo periodo si sono intensificati i controlli ed il numero di pattuglie della Polizia di Stato.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Pescara Luigi Liguori la Squadra Volante ha arrestato in flagranza una coppia, entrambi di 50 anni, per detenzione di sostanza stupefacente, ed indagato a piede libero il figlio dei due ed un altro uomo di 57 anni.

In particolare, gli agenti, avendo il concreto sospetto che, presso l’abitazione della coppia, fosse custodita della sostanza destinata allo spaccio, hanno predisposto un servizio di osservazione, cinturando l’edificio per impedire eventuali fughe o recuperare qualsiasi cosa potesse essere, eventualmente, lanciato dalle finestre e quindi fare accesso nell’abitazione.

L’ingresso nell’immobile, posto al piano rialzato di una piccola palazzina, ubicata in zona Porta Nuova, è avvenuta in maniera sincronizzata, sia dalla porta principale che da quella posta sul retro dello stabile. Una volta entrati, in maniera fulminea, gli agenti hanno individuato le persone presenti all’interno dell’abitazione, vanificando gli abili tentativi posti in essere dai coniugi di disfarsi dello stupefacente. Nell’appartamento, oltre alla coppia di coniugi erano presenti il figlio della stessa e un altro individuo, che hanno rifiutato di aprire la porta, ma l’azione degli operatori di polizia ha permesso di sorprendere la coppia che ha tentato di far defluire la droga dallo scarico del lavandino. Immediatamente è stata interrotta l’erogazione d’acqua e nel lavabo è stato possibile recuperare ciò che prima si era tentato di scaricare, ovvero oltre 35 grammi di sostanza stupefacente, composta da cocaina ed eroina.

La successiva attività di perquisizione, svolta in maniera minuziosa, ha permesso di individuare, nella camera da letto, un bilancino, e successivamente, celati tra gli indumenti, due confezioni di banconote di vario taglio.