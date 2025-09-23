AVEZZANO: 19ENNE ACCOLTELLA E PRENDE A PUGNI MADRE, DOPO ANNI DI VIOLENZE, ARRESTATO

AVEZZANO – Percosse, minacce, offese gravi alla madre, per quattro anni, fino ad arrivare a prenderla a pugni e ferirla al braccio con un coltello.

Per questi gravissimi reati domestici è stato arrestato ad Avezzano un 19enne, su disposizione del pm Luigi Sgambati.

A lanciare l’allarme la povera madre, fuggita in strada, ferita e sanguinante. Rientrata in casa con gli agenti di Polizia, subito accorsi, non contento il 19enne si è nuovamente cagliato contro la madre sferrandole un pugno al volto. Gl agenti lo hanno bloccato e ammanettato.

Oggi alle 11 come riferisce il quotidiano Il Centro, è fissata l’udienza di convalida del fermo dinanzi al gip Mario Cervellino.