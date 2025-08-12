AVEZZANO: 35ENNE TROVATA MORTA IN CASA DAL FIGLIO DI 10 ANNI, COLPITA DA MALORE NEL SONNO

AVEZZANO – Si è svegliato a metà mattinata e ha visto che la madre era ancora nel letto, l’ha chiamata, strattonata, atteso diversi minuti, poi ha chiamato un amico di famiglia e gli ha spiegato che la donna non rispondeva agli stimoli: “È tanto fredda”.

Un dramma quello vissuto da un bambino di appena 10 anni in una palazzina in via XXIV Maggio, ad Avezzano.

La mamma, 35enne straniera, impegnata nel mondo dell’insegnamento, secondo quanto riporta Il Centro, in passato aveva sofferto di una patologia cardiaca, che l’aveva anche costretta a lunghi periodi di cure.

La Procura, dopo il confronto con il medico legale, che ha operato una prima ispezione cadaverica, ha stabilito di non procedere ad esame autoptico. La morte della 35enne è perciò attribuita ad un malore fatale.

Sul posto i militari della radiomobile di Avezzano, che hanno allertato i servizi sociali del Comune. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale della città.