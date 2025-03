AVEZZANO: 45ENNE ACCUSATO DI AVER ADESCATO UNA MINORE PER COSTRINGERLA A FARE VIDEO HOT

AVEZZANO – Un uomo è imputato con l’accusa di aver adescato e costretto una 14enne a compiere atti sessuali attraverso i social network. Il caso di abusi a luci rosse online, come riporta il Centro, riguarda una ragazzina di Avezzano (AQ) sul caso la procura della Repubblica dell’Aquila, competente per questi reati, ha richiesto il rinvio a giudizio per il presunto responsabile.

Secondo le accuse, l’uomo, 45 anni, utilizzando falsi profili sui social network, ha contattato la vittima instaurando con lei una relazione virtuale dopo aver guadagnato la sua fiducia, l’ha indotta a realizzare video a sfondo sessuale, per poi ricattarla e costringerla a ulteriori atti di autoerotismo durante le videochiamate. Il gup ha fissato l’udienza preliminare per il 27 marzo prossimo. In quella sede si deciderà se l’uomo dovrà affrontare un processo o se le accuse sono infondate.