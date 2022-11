AVEZZANO: 53ENNE VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALL’EX MOGLIE E FINISCE IN MANETTE

AVEZZANO-I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno arrestato un 53enne, ritenuto responsabile della violazione del divieto avvicinamento alla ex moglie.

L’arresto, operato lo scorso fine settimana, scaturisce dall’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile sopraggiunta alla richiesta di aiuto da parte della donna, che tentava di ostacolare la furia del marito, barricandosi in casa.

I militari sopraggiunti hanno così bloccato il 53enne, senza che sia stata opposta resistenza, in evidente stato di agitazione e nel momento in cui si scagliava contro il portone d’ingresso della casa coniugale.

L’atteggiamento minaccioso, constatato dai carabinieri, ha ravvisato la palese violazione delle recenti prescrizioni imposte dal Giudice del Tribunale di Avezzano, con le quali era stato disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Il 53enne, arrestato nella flagranza di reato, è stato poi trasferito presso il carcere di Lanciano, a disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano che ha seguito tutti gli sviluppi delle indagini svolte dai Carabinieri sin dal primo atto di denuncia della vittima.

Nella mattinata odierna l’udienza di convalida dell’arresto dinanzi di Giudice per le Indagini Preliminari.