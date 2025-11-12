AVEZZANO: 86ENNE INVESTITO A BORGO ANGIZIA, RICOVERATO CON TRAUMA CRANICO

12 Novembre 2025 13:29

L'Aquila - Cronaca

AVEZZANO – Momenti di apprensione questa mattina a Borgo Angizia, ad Avezzano, dove un uomo di 86 anni è stato investito da un’auto.





Ancora da accertare le dinamiche ma, secondo quanto riferito dal 118, le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti.

L’uomo, trasportato in ospedale per accertamenti, ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa.

